Chauffeur a bay na man robes baha for di caminda dal palo di lus na Sanicolas

Diamars madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida dilanti Alankar den B. Van Den Veen Zeppenfeldstraat na Sanicolas, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e hoben chauffeur coriendo cu velocidad pa un motibo of otro a hala na man robes dal fuertemente riba e palo di lus bira mas di 250 grado. Debi na e fuerte impacto e chauffeur a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa Centro Medico.