Reflexión Diamars 27 Oktober 2026.

Awe riba otro bunita dia nos ta lanta gradici nos bon Dios pa otro dia mas den nos bida.
Ta cu su poder nos por habri nos wowonan y gosa di tur e bunitesa rond di nos.
Ki bunita ta mainta nos ta lanta y chuchubi cu trupial ta canta hunto cu moffie y barica geel.
Mane awa cuminsa jobe nos ta tende e jejenan contento cu nan coro.
Esaki ta e bunitesa cu Tata ta regala nos tur dia.
Ta lanta prepara cos pa desayuna y pa hiba school o trabouw.
Después si habri radio pa skucha noticia e dia ta cambia cu tanto cos negativo y tur kehamento ta drei rond di e placa cu falta pa cumpli cu debernan.
Aki ta un bon conseho, y si bo por, buska bon aura, hende positivo y buska bo felicidad.
Tin tanto stress caba y hende fruz cu por amarga bo dia.
Pesey buska aire fresco, coi un boeki of guitara alegra bo dia y laga bo curason ta felis.
Esey ta dunabo alivio y bo bida lo ta largo.