AFBA TA BOGA PA UN BALANS ENTRE SALARIO DIGNO, SOSTENIBILIDAD DI NEGOSHI Y PROTECCION DI TRABOU NA ARUBA

ORANJESTAD, ARUBA – 27 di oktober 2026

Aruba Food & Beverage Association (AFBA) ta sigui di serca e plan di Gobierno pa subi e

salario minimo te na e nivel di e bestaansminimum.

AFBA ta reconoce cu tur trahado merece un entrada cu ta permiti nan cubri nan necesidadnan

basico. Sin embargo, un aumento di e magnitud aki mester wordo evalua di un manera

responsabel, compronde su impacto riba negoshinan, trabou, prijsnan pa consumidornan y

economia di Aruba.

AFBA ta apoya esfuersonan pa mehora e poder di compra di trahadonan, pero ta enfatisa cu e

esfuersonan aki mester wordo compaña pa un plan realista cu ta garantiza sostenibilidad di

negoshinan y proteccion di trabou.

IMPACTO FINANCIERO RIBA SECTOR DI CUMIDA Y BEBIDA

Restaurantnan, bar, café y negoshinan di catering ta contribui di forma importante na industria

turistico y economia di Aruba. Sin embargo, hopi di e negoshinan aki ta opera cu margen di

ganashi limita, mientras cu gastonan di personal ta forma un parti importante di nan gastonan

operativo.

Segun e cifranan usa pa e analisis aki, e salario minimo mensual actual ta Afl. 2.007,05,

mientras cu e bestaansminimum cu ta ser considera ta Afl. 2.683. Esaki ta representa un

aumento di Afl. 675,95 pa luna pa un trahado cu actualmente ta gana salario minimo.

Si nos agrega aproximadamente 25% na gastonan adicional pa e dunado di trabou, e aumento

por yega na Afl. 845 pa trahado pa luna, of Afl. 10.139 pa aña.

Pa un dunado di trabou cu tin 50 trahado cu actualmente ta gana salario minimo, esaki por

representa un aumento den gastonan di aproximadamente Afl. 42.247 pa luna, of mas cu Afl.

506.000 pa aña.

E cifranan aki ta calculacion ilustrativo y no ta inclui posibel ahustenan salarial pa trahadonan

cu ya ta gana mas cu e salario minimo actual.

E IMPACTO TA EXTENDE TAMBE NA TRAHADONAN CU TA GANA MAS CU SALARIO

MINIMO

E impacto financiero por bai mas leu cu e trahadonan cu actualmente ta gana salario minimo.

Den sector di Cuminda y Bebida, trahadonan hopi biaha ta gana mas cu salario minimo debi na

nan experiencia, responsabilidadnan of posicion. Ora salario minimo subi, e trahadonan aki

tambe por spera ahustenan salarial pa mantene e diferencia entre nan salario y e salario

minimo nobo.

Por ehempel, un ayudante di cushina cu ta gana Afl. 2.500 pa luna, trahando un siman laboral

di seis dia, actualmente ta gana mas cu e salario minimo vigente. Si e mesun diferencia wordo

mantene despues di un aumento di salario minimo te na Afl. 2.683, e salario di e trahado por

subi te na aproximadamente Afl. 3.176.

Aunque e tipo di ahuste aki no ta automatico, dunadonan di trabou mester tene cuenta cu e

posibel impacto riba structura salarial completo y e gastonan total di personal.

AFBA ta enfatisa tambe cu e calculonan mester refleha e arreglonan laboral comun den e

sector, caminda un siman laboral di seis dia y 45 ora ta keda un practica comun den hopi

negoshi, en bes di basa e calculonan solamente riba ehempelnan di un siman laboral di 40 ora.

E PREGUNTA CENTRAL: KEN TA PAGA E GASTO DI E AUMENTO?

AFBA ta kere cu Gobierno mester splica claramente con e aumento cu ta propone lo wordo

financia y ken lo carga e gastonan adicional.

Si dunadonan di trabou ta confronta cu un aumento considerabel den salario y contribucionnan

laboral sin alivio den otro gastonan empresarial, nan por keda sin otro opcion cu subi prijsnan,

reduci gastonan operativo, pospone inversionnan, limita contratacion di personal of reconsidera

e cantidad di personal cu nan ta emplea.

Aumento den gastonan di salario tambe por conduci na un aumento den prijsnan di menu. Si

esaki pasa den diferente sector, e inflacion cu lo resulta por reduci parti di e ganashi den poder

di compra cu e aumento salarial cu ta trata di introduci.

Salario mas halto no ta traduci automaticamente na un nivel di bida miho si e costo di bida ta

subi na mesun momento.

P’esei, AFBA ta pidi Gobierno pa evalua medida manera reduccion of ahuste den

contribucionnan di seguro social, impuesto y otro carganan fiscal cu ta afecta negoshinan.

E meta mester ta mehora e nivel di bida di trahadonan sin pone un carga insostenibel riba

dunadonan di trabou y aumenta e gastonan pa e consumidor.

UN ENFOQUE RESPONSABEL Y SOSTENIBEL

AFBA ta reconoce e establecemento di Dialogo Social como un plataforma pa consulta entre

Gobierno, dunadonan di trabou, sindicatonan y otro partidonan interesa. Sin embargo, e

existencia di un plataforma asina mester refleha su mes den e proceso di toma di decision.

Dialogo social no mester ta solamente un formalidad; e mester garantisa cu e preocupacionnan,

recomendacionnan y posibel consecuencia identifica pa tur partido ta wordo considera

realmente prome cu tuma decisionnan importante.

AFBA ta preocupa cu un aumento di salario minimo te na e nivel di e bestaansminimum por

sigui dilanti sin suficiente acuerdo entre e partidonan involucra, a pesar di e consecuencia

economico y social importante pa negoshinan, trahadonan y consumidornan. P’esei, AFBA ta

enfatisa cu un medida di e magnitud aki no mester wordo trata como un decision cu ya ta fiho

mientras cu discusionnan significativo ainda ta tumando luga.

Nos ta yama Gobierno pa demostra un compromiso genuino cu dialogo social, atendiendo e

preocupacionnan expresa pa dunadonan di trabou y otro partidonan interesa, y haciendo tur

esfuerso razonabel pa yega na un enfoque balansa y cu tin amplio sosten prome cu

implementa e medida.

Decisionnan cu consecuencia asina amplio mester ta basa riba evaluacionnan transparente,

consulta significativo y un comprension cla di con e gastonan cu resulta lo wordo maneha. Sin e

compromiso aki, e proposito y credibilidad di Dialogo Social por wordo debilita.

Un plan completo mester inclui:

– Un evaluacion economico confiabel cu ta cubri salario, trabou, gastonan empresarial y

prijsnan pa consumidornan.

– Calculonan realista cu ta refleha e oranan laboral y practicanan di empleo den sector di

Cumida y Bebida.

– Un evaluacion di posibel ahustenan di salario pa trahadonan cu actualmente ta gana mas cu

salario minimo.

– Un plan di financiamiento cla cu ta identifica con e gastonan adicional lo wordo cubri.

– Alivio fiscal of reduccion den contribucionnan, y sosten dirigi na negoshinan chikuito y

mediano.

– Un plan di implementacion gradual y un sistema pa monitorea e efecto riba trabou y inflacion.

AFBA ta kere cu mehoracion di bienestar di trahadonan y mantencion di un ambiente

empresarial saludabel ta obhetivonan cu por bai hunto. Pa logra tur dos, tin mester di

calculonan transparente, consulta significativo y solucionnan practico.

UN RESPONSABILIDAD COMPARTI PA FUTURO DI ARUBA

Como un parti importante di industria turistico di Aruba, AFBA ta keda comprometí na dialogo

constructivo y busca solucion nan cu ta balansa bienestar social cu sostenibilidad economico.

Trahadonan merece salario digno, pero negoshinan tambe mester por keda competitivo,

proteha puesto di trabou y sigui crea oportunidad.

AFBA ta insta Gobierno pa garantisa cu cualkier decision relaciona cu e bestaansminimum ta

wordo sosteni pa un plan financiero cla cu ta proteha poder di compra, empleo y sostenibilidad

di e comunidad empresarial di Aruba.

Nos meta mester ta un Aruba unda trahadornan por biba cu dignidad, empresa por sigui crece y

economia por mantene su competitividad y genera prosperidad pa henter nos comunidad.