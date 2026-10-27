Hobennan di Universidad di Aruba agradecido cu e sosten di Aruba Bank

Oranjestad, 27 oktober 2026 – Aruba Bank ta orguyoso di a patrocina e ceremonia di premiacion di e proyecto Comprehensive Financial Analysis of a Company in the Luxury Market, organisa pa e studiantenan di Finance & Control na Universidad di Aruba.
E evento a tuma lugar diahuebs 22 di oktober 2026, unda cuatro team di studiantenan a demonstra nan conocemento, habilidadnan analitico y capacidad di presenta recomendacionnan financiero.
Como parti nan di estudio, e alumnonan, cu ta den nan ultimo aña di estudio, a realisa un analisis financiero extenso di diferente compania den e mercado di lujo mundialmente.
Como parti di e ceremonia, cada team a presenta e resultadonan di nan investigacion, sigui pa un investment pitch unda nan a presenta con e producto di lujo por tin un presencia den nos mercado local.
Durante e pitch, e participantenan mester a defende nan analisis y contesta preguntanan critico di un hurado, demostrando asina nan preparacion pa e mundo profesional.
Despues di e presentacionnan y evaluacion di e hurado, Team Ferrari a keda e team ganado, distinguiendo nan mes cu un analisis financiero sobresaliente y un presentacion convincente.
A traves di su pilarnan We Care y We Build, e banco ta reafirma su dedicacion na sostene iniciativanan cu ta contribui na crecemento personal y profesional di nos hobennan.
Aruba Bank ta felicita Team Ferrari pa su logro sobresaliente, pero tambe tur cuatro team pa nan dedicacion, preparacion y esfuerso durante e proyecto.
Aruba Bank ta gradici Universidad di Aruba pa e oportunidad di forma parti di e iniciativa educativo aki y ta keda comprometi na sostene proyectonan cu ta conecta educacion cu practica profesional.