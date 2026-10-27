Cuerpo Policial Aruba Ta Informa POLIS TA RIESGA NAN BIDA Y PONE MAN RIBA SOSPECHOSO CU ARMA DI CANDELA DEN SU PODER

Diamars mainta unidad di K-9 Unit a bay pa detene un sospechoso busca pa husticia den Caya Sint Maarten.
Durante e detencion e sospechoso a resisti fuertemente contra polis di K-9 Unit.
E sospechoso tabata arma cu arma di candela den su poder y no kier a coopera cu su detencion.
Dado momento un grupo den sercania a cuminsa aglomera rond di polisnan cu menos bon intencion.
Mirando e urgencia y peliger di e agentenan a los tiro di advertencia cu esaki e situacion a calma y despues a logra pone e sospechoso den boei.
A pidi pa refuerso y diferente unidad policial a yega na e sitio menciona den un corto tempo.
Na e sitio tambe polis a haci un otro detencion pa un homber busca pa husticia cu tabata presente e momento ey.
Cuerpo Policial Aruba ta traha incansabelmente pa kita arma di candela for di riba caya.
Ta haci un apelacion na nos comunidad cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141.