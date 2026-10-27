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Cuerpo Policial Aruba Ta Informa UNIT NARCOTICA CU DETENCION Y A CONFISCA DROGA DURANTE ENTRADA HUDICIAL NA HOOIBERG

16:34  October 27, 2026  Leave a comment

Diamars den oranan di mainta Unit Narcotica a haci un entrada hudicial na un apartment na Hooiberg.

Durante e entrada hudicial a detene un hende homber di inicial E.R.R.M di 44 aña naci na Republica Dominicana.

E accion tabata relaciona cu bendemento di droga.

A confisca un cantidad grandi di droga entre otro marihuana, cocaina y MDMA.

Durante e accion diferente departamento di KPA tabata presente. Ta trata di Unidad di K9 Unit y RRT.

Cuerpo Policial Aruba ta recorda nos comunidad cu sa of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.

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