Cuerpo Policial Aruba Ta Informa UNIT NARCOTICA CU DETENCION Y A CONFISCA DROGA DURANTE ENTRADA HUDICIAL NA HOOIBERG

Diamars den oranan di mainta Unit Narcotica a haci un entrada hudicial na un apartment na Hooiberg.
Durante e entrada hudicial a detene un hende homber di inicial E.R.R.M di 44 aña naci na Republica Dominicana.
E accion tabata relaciona cu bendemento di droga.
A confisca un cantidad grandi di droga entre otro marihuana, cocaina y MDMA.
Durante e accion diferente departamento di KPA tabata presente. Ta trata di Unidad di K9 Unit y RRT.
Cuerpo Policial Aruba ta recorda nos comunidad cu sa of a wak algo pa yama e tiplijn di polis cu ta 11141. Bo ta keda anonimo.