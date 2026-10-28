[VIDEO] Chauffeur di un Kia Sportage a purba brake pero e caminda muha a pone slip dal un Toyota Vitz

Diaranson mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Acropolis Plaza, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Kia Sportage ora ela bay subi caminda a wak cu e auto Toyota vitz ta bini y ela brake pero su Sportage a sigui bay subi e caminda y nan a dal den otro. Debi na e impacto un mucha y e chauffeur lo a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan na e sitio mes.