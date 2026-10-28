Reflexion Diaranson 28 Oktober 2026.

Awe nos ta lanta hopi felis pa gradici nos bon Dios pa otro dia mas pa disfruta di loke tin.
Nos semper lo keda bisa Señor danki pa ta nos Creador y pa cuida nos mane su yuinan.
Nos tambe tin hopi responsabilidad pa cu nos famia.
Nos ta sinti tempo malisimo na caminda mirando tur e aumento den tur sector cu a caba di tuma luga riba nos dushi isla.
Net prome cu e temporada cu mas nos pueblo ta den union y ta celebra nacimento di yui di Dios.
Tambe un cambio di aña cu ta desea otro tur cos bon pa e aña cu ta caba di drenta.
Mi ta kere cu awo mas cu nunca nos hendenan mester bai uni pa logra mas forsa pa supera e tempo cu ta bai afecta nos cartera sigur.