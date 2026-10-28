Posted in INCIDENTE Tubo di awa bao tera tabata spuit manera 2 fontein pornada! 07:40 October 28, 2026 Leave a comment Diaranson marduga un tubo di awa bao tera di W.E.B. a rementa y tabata spuit infinitamente bay perdi ta den oranan di mainta nan a amanda nan tecniconan bin drecha e tubo kibra aki na Modansa. Related Articles Homber di edad riba bicicleta electrico a tuma birada grandi bay dal riba auto contrario Accidente na e rotonde Cumana otro chauffeur sin rijbewijs Chauffeur no a regula su velocidad ni mantene distancia a bay dal tras di e vehiculo su dilanti “Hydraulic hose” di un truck di Serlimar a rementa y a spart azeta na monton banda di Bakval