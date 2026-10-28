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MANERA ANTES – GENTZ X REMY JOSS (AFTER 7)

10:08  October 28, 2026  Leave a comment

Risibí aki “Manera Antes”. Nobo pa Gentz kantá pa Remy Joss i “powered by” AFTER 7.

Nos ta spera ku e lo kai na bo kompleto agrado.

 

Un biaha mas un danki di antemano pa bo sosten i pa inkluí e kansion aki den bo lista musikal.

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