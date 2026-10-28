APELACION CASO PENAL ‘NEW YORK’ [🇦🇼🇳🇱]  

Den e caso penal ‘New York’, e ultimo caso contra e sospechoso N.M.Q.C.d.A. a ser trata den Corte Comun (Hof) dia 26 oktober 2026.

Den e caso penal aki un total di cinco persona a wordo condena pa malversacion, violacion di secreto profesional, abuso di funcion y soborno. Cuatro di nan a dicidi pa accepta nan condena. Ministerio Publico tambe a dicidi pa retira su apelacion den e cuatro casonan aki, loke ta nifica cu e sentencia di hues den Prome Instancia a bira irevocabel.

Den e caso contra e sospechoso N.M.Q.C.d.A., e sospechoso acepta e declaracion di prueba di e hues den prome instancia. Pesey, e apelacion di e sospechoso den Corte Comun ta wordo limita solamente na e castigo.

Como cu e ultimo caso aki ta trata solamente e parti di e castigo, esaki a habri espacio pa otro casonan penal wordo trata mas trempan. Ministerio Publico ta desea di haci uzo responsabel di e capacidad limita pa trata caso na Corte Comun. Pesey Ministerio Publico ta bai tambe cu e prueba di hues y ta acepta e absolucion (vrijspraak) pa e acusacion di participacion den un organisacion criminal.

SECRETO PROFESIONAL

E caso penal New York ta trata di corupcion den funcion publico y violacion di secreto profesional door di un agente policial y varios periodista den e periodo di januari 2021-maart 2023.

Corte den Prome Instancia a condena e agente policial na december 2023 pa malversacion, violacion di secreto profesional, abuso di funcion y soborno pa un castigo di prison di 16 luna, di cual 8 ta condicional, y un prohibicion pa eherce su funcion pa un periodo di 3 aña.

E otro personanan a wordo condena na castigonan di prison y castigo di trabou communitario na december 2024 pa corupcion y complicidad den violacion di secreto profesional.

E sospechoso N.M.Q.C.d.A a haya un castigo di prison di 18 luna, di cual 12 ta condicional, y un tempo di prueba di 3 aña.

LIBERTAD DI PRENSA

Libertad di prensa ta un derecho fundamental cu mester wordo respeta y proteha, pero e tin limitenan hopi duidelijk. E no por sirbi nunca como un licencia pa haci cosnan contra ley. Solamente den casonan excepcional, ora ta imposibel pa expone un maldad grandi sin kibra ley, lo por hustifica un apelacion riba e derecho aki. Den e caso New York, hues a wak specificamente si por papia di algo asina, y a huzga cu no tin ningun indicacion di esaki.

Ministerio Publico ta di acuerdo cu e punto aki y ta bolbe pidi un castigo di prizon. E sospechoso C.d.A a wordo condena caba den pasado pa hechonan similar na un castigo maximo di trabou communitario y un castigo di prizon condicional. E hechonan cu e sospechoso ta wordo acusa di dje den e caso New York a pasa dentro di e periodo di prueba di e castigo condicional y pa e motibo aki Ministerio Publico a pidi Corte Comun pa impone un castigo mas halto di prizon incondicional.

Corte Comun di Husticia lo dicta sentencia riba 17 november 2026.

Hoger beroep strafzaak New York

In de strafzaak New York is op maandag 26 oktober de laatste zaak tegen verdachte N.M.Q.C.d.A. behandeld door het Hof.

In deze zaak werden vijf personen veroordeeld voor verduistering, schending van het ambtsgeheim, misbruik van functie en omkoping. Vier personen hebben berust in de veroordeling. Het openbaar ministerie heeft in deze vier zaken het hoger beroep ook ingetrokken, zodat de beslissing van de rechter in eerste aanleg onherroepelijk is geworden.

Ook in de laatste zaak heeft verdachte N.M.Q.C.d.A. berust in de bewezenverklaring van de rechter in eerste aanleg. Het hoger beroep van verdachte is daarom alleen nog gericht tegen de straf.

Doordat de zaak nu alleen nog de straf betrof, is er ruimte gekomen voor een andere strafzaak, die daardoor eerder door het Hof kunnen worden behandeld. Het openbaar ministerie wil graag zuinig omgaan met de beperkte zittingscapaciteit van het Hof en is daarom ook uitgegaan van de bewezenverklaring van de rechter en heeft berust in de vrijspraak voor de deelname aan een criminele organisatie.

Ambtsgeheim

De strafzaak New York draait om ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim door een politieagent en meerdere journalisten in de periode januari 2021-maart 2023.

Het Gerecht in Eerste Aanleg (GEA) veroordeelde de politieagent in december 2023 voor verduistering, schending van het ambtsgeheim, misbruik van functie en omkoping tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, en een verbod om gedurende drie jaar het ambt uit te oefenen.

De andere personen werden in december 2024 veroordeeld wegens corruptie en medeplegen van schending van het ambtsgeheim tot gevangenisstraffen en werkstraffen. C.d.A. kreeg een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar.

Persvrijheid

De vrijheid van nieuwsgaring is een fundamenteel recht dat gerespecteerd en beschermd moet worden, maar het kent duidelijke grenzen. Het kan nooit dienen als vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten. Slechts in uitzonderlijke gevallen, wanneer het blootleggen van een ernstige misstand anders onmogelijk zou zijn, kan een beroep op dit recht gerechtvaardigd zijn. In de zaak New York heeft de rechter in eerste aanleg daar nadrukkelijk naar gekeken en geoordeeld dat daar helemaal geen sprake van is geweest.

Het OM is het daarmee eens en heeft wederom een gevangenisstraf gevorderd. Verdachte C.d.A. was eerder voor soortgelijke feiten veroordeeld tot de maximale taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De feiten in de zaak New York heeft verdachte gepleegd in de proeftijd van die voorwaardelijke straf en daarom heeft het OM het Hof gevraagd om een hogere onvoorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Op 17 november 2026 doet het Hof uitspraak.