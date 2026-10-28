Aruba ta inicia proximo fase di consulta publico pa su areanan marino di lama grandi

ORANJESTAD, ARUBA – 28 OCTOBER 2026 – Como parti di e compromiso continuo di Aruba pa proteha su medio ambiente marino bou di e meta global di 30×30, Gobierno di Aruba, pa medio di Directie Natuur en Milieu (DNM), den colaboracion cu Aruba Conservation Foundation (ACF) y Blue Marine Foundation (BMF), ta invita comunidad y usuarionan di lama pa participa den e proximo fase di consulta publico.
Tres sesion di informacion y consulta publico lo tuma luga dia 28 y 29 di october y 11 di november 2026, durante cual lo presenta cuater scenario proponi pa proteccion di areanan marino di lama grandi (offshore) di Aruba.
E compromiso di Aruba cu 30×30
E meta global di 30×30 ta busca pa conserva y maneha efectivamente por lo menos 30% di e areanan terestre y marino di mundo pa aña 2030. Aruba a incorpora e meta aki den su Strategia Nacional y Plan di Accion di Biodiversidad (NBSAP) 2024–2030, cu ta indica e prioridadnan di nos isla pa proteha y restaura biodiversidad.
E oceano ta uno di e recursonan natural mas valioso di Aruba. E ta provee cuminda, sostene pesca y e medio di subsistencia di hende, y ta contribui na nos economia, cultura y forma di bida. Proteha nos ecosistemanan marino ta esencial pa mantene e beneficionan aki pa generacionnan actual y di futuro.
Continuando riba consultanan anterior
For di februari te cu april 2026, DNM, ACF y BMF a tene un prome ronda di consulta cu representantenan di gobierno, organisacionnan no-gubernamental, gruponan di comunidad y sectornan cu ta haci uzo di lama. E opinionnan ricibi, hunto cu datonan cientifico disponibel y evaluacionnan tecnico, a contribui na desaroyo di cuater scenario proponi pa proteccion di lama grandi.
E fase actual ta enfoca exclusivamente riba areanan marino di lama grandi (offshore). Lo trata e proteccion di areanan cerca di costa (nearshore) separadamente pa medio di un proceso mas largo.
Ta importante pa enfatisa cu e cuater scenarionan proponi no ta decisionnan final. Aruba ainda ta evaluando posibel areanan pa proteccion marino y e proceso no a yega na e etapa di desaroya un plan di maneho. Decisionnan tocante eventual designacion y maneho di e areanan aki lo wordo considera den etapanan posterior.
Ta p’esey participacion di comunidad ta importante awor. E experiencianan, perspectivanan y conocemento local di personanan cu ta uza y depende di lama ta contribucionnan valioso na e proceso.
Sesionnan di informacion publico
Gobierno di Aruba, pa medio di DNM, den colaboracion cu ACF y BMF, ta invita comunidad y tur usuario di lama pa participa den e siguiente sesionnan:
- Diaranson, 28 di october: Teresita Center, San Nicolas
- Diahuebs, 29 di october: MFA Noord
- Diaranson, 11 di november: MFA Paradera
Orario: 6:45 PM – 8:45 PM
Durante e sesionnan aki, participantenan lo haya informacion tocante e cuater scenarionan proponi, por haci pregunta, pidi aclaracion y comparti punto di bista por medio di yena un encuesta di consulta.
Como parti di e proceso di consulta publico, lo tin tambe un encuesta online disponibel te cu 27 di november 2026, pa comunidad por contribui cu su opinion. Mas informacion tocante e encuesta y con pa participa online lo wordo comparti proximamente.