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Aruba Bank ta orguyoso di contribui na Biblioteca Nacional Aruba y patrocina Festival di Buki pa Mucha 2026 Dos donacion ta apoya acceso na lesamento pa adulto mayor y ta stimula e amor pa buki serca nos muchanan.

12:06  October 28, 2026  Leave a comment

Oranjestad – 28 di oktober 2026 – Aruba Bank ta orguyoso di apoya Biblioteca Nacional Aruba cu dos donacion: un contribucion pa amplia su coleccion di buki cu letra grandi y un patrocinio pa Festival di Buki pa Mucha 2026.

Como e unico biblioteca riba e isla, Biblioteca Nacional Aruba ta sirbi henter e comunidad cu material di lectura, tanto pa educacion como pa recreacion.

Cu e dos donacionnan aki, Aruba Bank ta contribui na  haci lesamento mas accesibel pa diferente generacion.

Mas opcion di lectura pa adulto mayor

Buki cu letra grandi ta un necesidad importante den nos comunidad, mientras cu e coleccion actual di Biblioteca ta limita.

E donacion di Aruba Bank ta yuda amplia e coleccion aki, ofreciendo adulto mayor mas opcion di material di lectura y mas oportunidad pa sigui disfruta di lesamento.

Stimula lesamento serca nos muchanan

Adicionalmente, Aruba Bank ta un patrocinador orguyoso di Festival di Buki pa Mucha 2026. E festival ta forma parti di e esfuersonan di Biblioteca pa stimula lesamento serca muchanan di scol preparatorio y scol basico di Aruba, un di su metanan primordial.

Den cuadro di e celebracion di 75 aña di Biblioteca, Aruba Bank ta reconoce su contribucion na educacion y cultura di Aruba.

Pa medio di ambos donacion, e banco ta apoya oportunidad pa tanto nos muchanan como nos adulto mayor sigui lesa, siña y descubri.

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