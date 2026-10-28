Guardacosta su helicopter a trese turista cu tabata malo abordo di crucero riba lama!

Riba diamars anochi, 27 di october 2026, Centro Operacional Maritimo di Wardacosta di Caribe Hulandes a ricibi un notificacion for di un barco crucero cu tabata pidi pa un evacuacion medico.

Ta trata di un hende homber turista cu nacionalidad Mericano di 79 aña di edad cu a sufri di un atake di curason. E pasahero tabata mester di asistencia medico mas lihe cu ta posibel. Centro Operacional Maritimo di Wardacosta a tuma contacto cu CITRO Medico pa ricibi conseho. Despues di a consulta cu e medico, a determina cu e persona tabata rekeri di asistencia medico urgentemente.

E barco crucero tabata nabegando relativamente leu for di Aruba y ta pa e motibo ey, a dicidi di pidi tripulacion di helicopter pa asisti cu e caso. Despues di e preparacion nan necesario, a sali cu urgencia den direccion di e crucero. E pasahero a ser entrega na e tripulacion di helicopter cu a logra di transporta e y tambe e medico di e barco, pa asina hiba nan Aruba.

Na momento cu a yega Aeropuerto Internacional di Aruba, personal di ambulance a tuma e pashent over y a sali den direccion di hospital pa e por ricibi e tratamento medico necesario.

E tipo di operacion nan aki ta subraya e importancia di un bon coordinacion y comunicacion cu tur instancia nan concerni na momento cu ta trata bida di hende. Cada seconde ta conta.

Wardacosta di Caribe Hulandes ke expresa palabra nan di gradicimento na aeropuerto internacional di Aruba, gobierno di Aruba y tambe tur instancia nan concerni pa e bon cooperacion, comunicacion, flexibilidad y profesionalismo durante di e tipo di caso nan aki. Hunto nos ta soru pa bienestar y siguridad di Aruba.

Hunto nos ta fuerte!

Op dinsdagavond 27 oktober 2026 ontving het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht een melding over een 79-jarige Amerikaanse toerist aan boord van een cruiseschip die een hartaanval had gekregen en dringend medische hulp nodig had.

Het Maritiem Operatie Centrum nam contact op met de medische experts van CITRO voor advies. Na overleg met de arts werd bevestigd dat een onmiddellijke medische evacuatie noodzakelijk was.

Omdat het cruiseschip zich op grote afstand van Aruba bevond, werd besloten een helikopter in te zetten. Na de nodige voorbereidingen vertrok de helikopter richting het schip, waar de patiënt werd overgedragen aan de bemanning. Vervolgens vloog de helikopter met de patiënt en een arts die aan boord was terug naar Aruba.

Na landing werd de patiënt overgedragen aan het ambulancepersoneel, dat zorg droeg voor het verdere vervoer naar het ziekenhuis voor behandeling.

Deze operatie benadrukt het belang van snelle coördinatie en goede samenwerking tussen alle betrokken diensten, vooral in noodsituaties waarin iedere seconde telt.

De Kustwacht spreekt haar oprechte dank uit aan de luchthaven, de regering en alle betrokken autoriteiten op Aruba voor hun flexibiliteit, inzet en uitstekende samenwerking tijdens deze evacuatie, maar ook bij alle andere gezamenlijke inspanningen voor de veiligheid van Aruba.

Dankzij deze samenwerking kunnen we blijven werken aan een veilig Aruba.

Samen sterk!