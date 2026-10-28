Posted in INCIDENTE [VIDEO] Ladronnan den accion hortando bateria den dia cla! 16:25 October 28, 2026 Leave a comment Recientemente e ladronnan aki ta hortando baterianan di auto den dia cla, bisa nan pa trese esakinan bek y no horta nada mas. Tanten tur hende por wak con ladron boso ta. Related Articles AWOR TA MOMENTO PA SOLIDARISMO, NO EGOISMO [VIDEO] Entrada hudicial cu a lo menos 3 detencion na Tanki Leendert Boto kibra mahos bista banda di e cas conosi pa cas di Gobernador banda di Wilhelmina Park. [VIDEO] Accidente frontal na e subida di Kibaima cu 2 persona herida y pega!