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[VIDEO] Ladronnan den accion hortando bateria den dia cla!

16:25  October 28, 2026  Leave a comment

Recientemente e ladronnan aki ta hortando baterianan di auto den dia cla, bisa nan pa trese esakinan bek y no horta nada mas. Tanten tur hende por wak con ladron boso ta.

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