Posted in INCIDENTE [VIDEO] Truck di readymix a basha cement mescla riba rotonde Mahuma, e compania responsable mester paga pa e daño causa 18:11 October 28, 2026 Leave a comment Diaranson atardi un truck di readymix a pasa na e rotonde ta basha cement mescla riba e rotonde, chauffeurnan mester a desvia pa nan auto no ser afecta tambe pasobra tin algun cu si a pasa riba esaki y a causa stagnacion den trafico tambe. Related Articles Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay tras di e auto su dilanti heridando e chauffeur Accidente hit & run cu scooter na Santa Cruz, motociclista a bay busca papelnan pero no a regresa Homber cu ta biba na Palm Beach a ser haya mal benta y pia abao banda di cas di partido A.V.P. Famia di turista a keda rabia cu nan a bira victima di kiebro y ladronicia!