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[VIDEO] Truck di readymix a basha cement mescla riba rotonde Mahuma, e compania responsable mester paga pa e daño causa

18:11  October 28, 2026  Leave a comment

Diaranson atardi un truck di readymix a pasa na e rotonde ta basha cement mescla riba e rotonde, chauffeurnan mester a desvia pa nan auto no ser afecta tambe pasobra tin algun cu si a pasa riba esaki y a causa stagnacion den trafico tambe.

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