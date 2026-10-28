[VIDEO] Accidente na e rotonde di Wilhelminastaat cu Adriaan Lacle Boulevard

Diaranson anochi a drenta informe di un accidente na altura di e rotonde Wilhelminastraat cu Adriaan Lacle Boulevard, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada a bin constata cu ta trata di un accidente unda cu chauffeur di un auto Mitsubishi biniendo den Wilhelminastraat a subi rotonde sin duna preferencia na un Nissan cu a subi e rotonde for di Adriaan Lacle Boulevard y a dal den banda di esaki. Daño material pa ambos vehiculo tabata basta, e Mitsubishi full dilanti a keda kibra y e Nissan a ricibi sla den banda di pasahero dilanti doblando e tire completo. Afortunadamente no tabata tin ningun hende herida.