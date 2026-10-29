Aruba cu PSV comprometi pa yega na un aliansa strategico Permitiendo A.T.A. pa sigui fortalece presencia den Europa bou di huespednan desea

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) y club di ekipo di futbol, PSV, a firma un acuerdo di intencion pa continua trajecto pa yega na un alianza strategico. E colaboracion ta forma parti di A.T.A. su enfoke pa fortalece e posicionamento internacional di Aruba y conecta e marca Aruba cu publico y oportunidadnan relevante na Hulanda y den Europa. E acuerdo a wordo firma door di Frans Janssen, Gevolmachtigd Commercieel Directeur di PSV N.V., Minister di Turismo Transporte y Labor, mr. Wendrick Cicilia, y Ronella Croes, CEO di A.T.A.

PSV, funda na 1913, ta un di e clubnan profesional di futbol mas exitoso di Hulanda, cu un perfil tanto nacional como internacional. Un club cu ta habri porta no solamente na Hulanda, pero tambe na Europa. Banda di futbol, PSV ta funciona como un plataforma comercial cu conexionnan den deporte, entretenimento, hospitalidad, media y networking empresarial.

Pa Aruba y pa A.T.A., colaboracionnan manera esakitin un proposito cu ta bay mas aya cu solamente visibilidad. A.T.A. su strategia ta enfoca riba atrae bishitantenan cu un balor economico mas halto, diversifica mercado, stimula conversion turistico y fortalece Aruba su posicionamento como un destinacion premium. Pa e motibo ey, Europa ta un mercado importante den e strategia di diversificacion di Aruba. Hulanda actualmente ta Aruba su mercado di origen mas grandi den Europa, mientras cu e region Europeo ta representa un mercado cu potencial pa desaroyo. P’esey, presencia di marca ‘Aruba’ den plataformanan relevante ta yuda nos isla captura proporcionalmente mas huesped di balor halto for di Hulanda y, den un contexto mas amplio, crea oportunidad pa conecta cu publico, partnernan y rednan empresarial den no solamente Hulanda, pero tambe den Europa.

Un otro aspecto importante di e colaboracion ta PSV su conexion cu e ecosistema di Brainport Eindhoven, un di e regionnan importante di innovacion y tecnologia den Europa. E ecosistema aki ta inclui companianan, institucionnan di investigacion, universidadnan, talento internacional y rednan empresarial. Entre e organisacionnan menciona den e ecosistema ta ASML, Philips, VDL Group, Eindhoven University of Technology y High Tech Campus Eindhoven. Un aliansa lo duna Aruba un espacio prominente pa tin acceso, como tambe mas visibilidad. Tambe ta importante explora otro posibilidad di colaboracion cu lo por sirbi deporte y deportistanan di Aruba.

Cu e colaboracion aki, A.T.A. ta siguicu su enfoke strategico riba fortalece e presencia y posicionamento di Aruba den mercadonan internacional, y sigui construi un marca ‘Aruba’ fuerte como destinacion. Diversificacion, den e sentido aki, no ta trata necesariamente di amplia volumen di bishitante, sino di atrae bishitantenan di mayor balor cu por contribui na un perfil di turismo mas diversifica.

E huesped Hulandes ta alinia bon cu e direccion aki, ya cu nan tin tendencia di keda mas largo y ta demonstra aprecio pa cultura, experiencianan autentico y naturalesa, descubriendo Aruba mas aya di solamente nos playanan. Esaki ta representa e tipo di bishitante cu A.T.A. ta desea di sigui atrae y fortalece den e composicion di nos turismo