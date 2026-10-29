Reflexion Diahuebs 29 Oktober 2026

Awe ta un dia mas pa nos ta contento pa nos por a lanta habri wowo y gosa di e bunita dia.
Claro gradiciendo nos bon Dios manera semper y mustra Sen̈or nos gratitud.
Nos por a ripara cu nos a hanja poco awasero y matanan y cunukeronan ta hopi contento.
Awe e calor a lanta pisa atrobe, pero anochi e awasero ta fresca nos pais.
Nos por mira e suta di awa cu nos bisinja a hanja tambe.
Mane nos grandinan ta bisa.
Penado no ta pena pa largo.
Dios tambe ta pone nos pasa den preta, pero toch ta laga nos sinti bon despues.
Ta ora nos Fe caba e ora si nos lo ta perdi.
Semper con cu bira tin solucion na caminda.
Mi ta kere cu hopi den nos pueblo sigur lo planta algo na cas y por alivia e scarsedad cu por presenta.
Nos grandinan den tempo hopi mas dificil a cria nos cu bon cuminda y nos a lanta hopi bon.
Ainda nan wowo ta sera cu tabata tin bestia na cas pa cuminda y bou colchón ainda placa warda.
Awe ta hopi dificil mirando e medidanan cu ta keda colga riba pueblo.