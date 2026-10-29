Aruba 30×30 ta habri consulta online pa comunidad comparti su opinion tocante proteccion di lama grandi Comunidad y usuarionan di lama por explora e cuater scenarionan proponi pa areanan marino di lama grandi (offshore) y comparti nan perspectiva te cu 27 di november 2026.

ORANJESTAD, ARUBA – 29 OCTOBER 2026 – Gobierno di Aruba, pa medio di Directie Natuur en Milieu (DNM), den colaboracion cu Aruba Conservation Foundation (ACF) y Blue Marine Foundation (BMF), ta invita comunidad y usuarionan di lama pa participa den e consulta publico online di Aruba 30×30, disponibel di 28 di october te cu 27 di november 2026 riba www.aruba30x30.com.

Pa medio di e encuesta online, comunidad ta keda invita pa comparti opinion y conocemento local pa contribui na e siguiente etapanan di e proceso, prome cu tuma cualkier decision. Participacion di comunidad y usuarionan di lama ta importante pa asegura cu diferente perspectivanan y experiencianan wordo considera.

Revisa e scenarionan y comparti bo perspectiva

Riba e website di Aruba 30×30 (www.aruba30x30.com), publico por haya informacion tocante e proceso di consulta y explora e cuater scenarionan proponi pa lama grandi (offshore). Tambe ta disponibel e rapport Environmental Scientific Overview, cu ta presenta e datonan cientifico, evaluacionnan tecnico y consideracionnan cu a contribui na desaroyo di e scenarionan.

Pa medio di e encuesta digital, participantenan por comparti loke nan ta considera como posibel beneficionan y preocupacionnan relaciona cu cada uno di e cuater scenarionan proponi.

Participacion publico prome cu tuma decision

Ta importante pa enfatisa cu e cuater scenarionan proponi no ta decisionnan final. Aruba ainda ta den e proceso di evalua posibel areanan pa proteccion marino di lama grandi, y e proceso no a yega ainda na e etapa di desaroya un plan di maneho.

E proceso actual ta enfoca exclusivamente riba areanan marino di lama grandi (offshore). E areanan cerca di costa (nearshore) lo wordo trata separadamente pa medio di un proceso mas largo.

Diferente manera pa participa den e consulta

Ademas di e encuesta online, comunidad ainda tin oportunidad pa participa den e dos sesionnan di informacion publico cu ta resta:

diahuebs, 29 di october: MFA Noord

MFA Noord diaranson, 11 di november: MFA Paradera

Orario: 6:45 PM – 8:45 PM

Durante e sesionnan aki, participantenan lo ricibi informacion tocante e cuater scenarionan proponi, por haci pregunta, pidi aclaracion y ricibi guia pa yena e encuesta.

Pa esnan cu ta prefera tin asistencia of cu tin dificultad pa yena e encuesta online, lo tin kioskonan digital disponibel na e oficinanan di DNM y ACF durante orario di trabao di cada organisacion. Personal lo ta disponibel pa guia y yuda participantenan cu yenamento di e encuesta.

E encuesta online ta disponibel te cu 27 di november 2026 na www.aruba30x30.com.