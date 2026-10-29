Aruba Bank ta sostene bon causanan cu participacion den torneo di golf Over the Moon

Oranjestad – 29 di oktober 2026 – Aruba Bank a demonstra su compromiso cu comunidad door di patrocina y participa den e “Over the Moon” Charity Night Golf Tournament, organisa pa Kiwanis Club of Palm Beach.

E evento a combina competencia amistoso cu un meta comun: recauda fondo pa obranan di caridad. Ademas di su patrocinio, Aruba Bank a participa cu un ekipo di coleganan cu a uni nan entusiasmo y talento pa golf pa sostene e iniciativa.

Herman Brown, Lucio Maduro, Ryan Koolman y Bryan Nemecek a representa Aruba Bank. Nan participacion a duna un toque personal na e contribucion di banco, mustrando con coleganan por traha hunto pa sostene comunidad a traves di deporte.

Aruba Bank ta felicita Kiwanis Club of Palm Beach cu e organisacion di e torneo y ta gradici su ekipo pa representa banco cu dedicacion y compromiso cu comunidad.

Door di patrocinio y participacion activo, Aruba Bank ta orguyoso di sostene iniciativanan cu ta uni hende y stimula contribucionnan na bon causanan na Aruba.