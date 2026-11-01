Auto a sali dilanti di motociclista bayendo nort banda di Topcar y a dal e

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Caya Ernesto.O. Petronia cu Rudolf Arendstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un auto Honda Fit biniendo for di Rudolf Arendstraat no a para pa duna preferencia na e brommer den Caya Ernesto O. Petronia y a dal e motociclista heridando e. Polis a cancela ambulans ya cu e victima no tabata desea di haya atencion medico.