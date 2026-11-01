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[VIDEO] Polis cu un control severo di zero tolerancia na Tanki Leendert

02:37  November 1, 2026  Leave a comment

Diadomingo madruga Tanki Leendert no por a falta durante e control di e polisnan tur rond. Nan a para controla tur auto pasando riba e caminda di Tanki Leendert.

 

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