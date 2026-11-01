Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polis cu un control severo di zero tolerancia na Tanki Leendert 02:37 November 1, 2026 Leave a comment Diadomingo madruga Tanki Leendert no por a falta durante e control di e polisnan tur rond. Nan a para controla tur auto pasando riba e caminda di Tanki Leendert. Related Articles Varios patruya a bay pa posibel reglamento di cuenta despues di wega di futbol pafor di Stadion G.P. Trinidad Dama ta reclama cu personanan a tira palabra p’e riba caya! Auto a bay atras y pasa riba su mesun doño dilanti Dior na Pos Chikito Polis a kibra bentana di auto pa rescata mucha di 2 aña sera den auto