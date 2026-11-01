Reflexion Diadomingo 1 November 2026.

Esun cu halsa su mes lo ta humilia y esun cu humilia su mes lo ta halsa.
Un hende humilde ta di gran balor, e ta sencillo, sin orgullo, ta trata tur hende cu respet, sin sinti su mes mas cu otronan.
Cu otro palabra e ta un hende Modesto.
Pesey nos ta gradici nos bon Dios pa loke nos ta y tur logro cu nos a hanja den nos bida.
Tambe ta gradici nos bon Dios pa por a Weita otro bunita dia den nos bida.
Nos mester sera cabes y uni den cada famia, organisacionnan pa ta miho para den futuro.
Den cumpra cos hunto, core den auto hunto y scapa e siman di gasolin.
Hopi mas por hasi hunto pa baha gastonan.