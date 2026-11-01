CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA
POLIS DI ORANJESTAD DURANTE CONTROL DEN TRAFICO :
A DUNA 95 BOET, 7 DETENCION Y A CONFISCA DROGA, ARMA BLANCO Y HULS
Diabierna atardi polis di Oranjestad a tene un control pisa den trafico combina cu listramento preventivo.
A para na diferente puntonan strategico durante control.
A controla mas cu 400 auto y a reparti un totaal di 95 boet.
E boetnan tabata pa entre otro; rijbewijs, impuesto di plach’i number, seguro, keurinskaart etc.
Durante e control polis uniforma a haci dos detencion pa no tin permiso di estadia, dos detencion pa maneha bao influencia y un detencion pa posecion di droga (maihuana).
Tambe polis di Unidad Motorisa durante listramento preventivo a topa den un auto un skinops (boksbeugel). E chauffeur a wordo deteni pa posecion di arma blanco.
Despues polis a sigiui controla den diferente bario y establecimento nocturo te den oranan di madruga.
Durante e accion di listramento preventivo a haci detencion pa cu posecion di municion, a confisca machete, sker y cantidad di droga.
E accion y control den trafico lo sigui pa diasabra nochi di Halloween den diferente districtonan.
Corda percura pa bo documentonan di bo vehiculo di motor ta valido y bo rijbewijs tambe. Bo ta bebe no stuur. Percura pa bo tin bo amigo responsabel cubo tur momento .
Cuerpo Policial Aruba ta keda enfatisa cu un trafico sigur ta responsabilidad di nos tur!