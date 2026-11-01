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POLIS DI NOORD CU CONTROL DI TRAFICO ; A DUNA 95 BOET, DOS DETENCION, DROGA Y BROMMER CONFISCA

11:22  November 1, 2026  Leave a comment

CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA

POLIS DI NOORD CU CONTROL DI TRAFICO ;
A DUNA 95 BOET, DOS DETENCION, DROGA Y BROMMER CONFISCA

Diasabra anochi polis di districto di Noord a tene un control den trafico.

E control a tuma lugar na diferente puntanan strategico den Noord.

A controla mas cu 245 auto durante control. Polis a duna un totaal di 95 boet.

E boetnan tabata pa rijbewijs, keuringskaart, seguro di auto, celular, impuesto di plach’i number etc.

Durante control a haci dos detencion. Esaki tabata pa posecion di droga (marihuana). Tambe a confisca un brommer pa motibo cu e no tabata tin su documentonan na ordo.

Diferente departamento policial a forma parti pa e control den trafico como tambe area hotelero “ hot zone”.

Ta trata di polis uniforma, unidad motorisa, k-9, flex-team. Tambe departamento di CEA, KMAR y DTP.

Control den trafico lo sigui y KPA ta keda cordabo pa percura bo tin bo documentonan na ordo y rijbewijs valido y cu bo.

Sigui reglanan di trafico y corda cu bo comportacion den trafico ta bo responsabilidad!

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