CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA
POLIS DI NOORD CU CONTROL DI TRAFICO ;
A DUNA 95 BOET, DOS DETENCION, DROGA Y BROMMER CONFISCA
Diasabra anochi polis di districto di Noord a tene un control den trafico.
E control a tuma lugar na diferente puntanan strategico den Noord.
A controla mas cu 245 auto durante control. Polis a duna un totaal di 95 boet.
E boetnan tabata pa rijbewijs, keuringskaart, seguro di auto, celular, impuesto di plach’i number etc.
Durante control a haci dos detencion. Esaki tabata pa posecion di droga (marihuana). Tambe a confisca un brommer pa motibo cu e no tabata tin su documentonan na ordo.
Diferente departamento policial a forma parti pa e control den trafico como tambe area hotelero “ hot zone”.
Ta trata di polis uniforma, unidad motorisa, k-9, flex-team. Tambe departamento di CEA, KMAR y DTP.
Control den trafico lo sigui y KPA ta keda cordabo pa percura bo tin bo documentonan na ordo y rijbewijs valido y cu bo.
Sigui reglanan di trafico y corda cu bo comportacion den trafico ta bo responsabilidad!