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LISTRAMENTO PREVENTIVO DEN DISTRICTO DI SAN NICOLAS; 4 DETENCION, CANTIDAD DI DROGA Y PLACA CONFISCA

14:41  November 1, 2026  Leave a comment

CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA

LISTRAMENTO PREVENTIVO DEN DISTRICTO DI SAN NICOLAS;
4 DETENCION, CANTIDAD DI DROGA Y PLACA CONFISCA

Diasabra atardi te cu diadomingo madruga polis di San Nicolaas a tene un listramento preventivo den diferente zonanan asigna pariba di brug.

Polis a listra un totaal di 90 hende y listra 31 auto.

Durante e listramento preventivo a haci 4 detencion. Esaki ta relaciona cu arma blanco(cuchui), cantidad di droga (cocaina y marihuana) tambe hopi placa.

Polis ta keda enfoca riba e seguridad y lo sigui cu accion di control.

Cuerpo Policial Aruba ta keda recorda nos comunidad cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn 11141. Bo ta keda anonimo.

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