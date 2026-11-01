CUERPO POLICIAL ARUBA TA INFORMA
LISTRAMENTO PREVENTIVO DEN DISTRICTO DI SAN NICOLAS;
4 DETENCION, CANTIDAD DI DROGA Y PLACA CONFISCA
Diasabra atardi te cu diadomingo madruga polis di San Nicolaas a tene un listramento preventivo den diferente zonanan asigna pariba di brug.
Polis a listra un totaal di 90 hende y listra 31 auto.
Durante e listramento preventivo a haci 4 detencion. Esaki ta relaciona cu arma blanco(cuchui), cantidad di droga (cocaina y marihuana) tambe hopi placa.
Polis ta keda enfoca riba e seguridad y lo sigui cu accion di control.
Cuerpo Policial Aruba ta keda recorda nos comunidad cu sa algo of a wak algo pa yama e tiplijn 11141. Bo ta keda anonimo.