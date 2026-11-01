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UNIDAD DI ME CU 3 DETENCION, DROGA Y ARMA BLANCO CONFISCA

19:09  November 1, 2026  Leave a comment

CUERPO POLICIALARUBA TA INFORMA

UNIDAD DI ME CU 3 DETENCION, DROGA Y ARMA BLANCO CONFISCA

Diabierna y diasabra durante listramento preventivo unidad di ME tabata activo controlando di skina pa skina.

Nan a listra un totaal di 65 hende y a controla den 12 auto.

Durante e controlnan a haci tres detencion. E detencionnan tabata pa entre otro; posecion di arma blanco, posecion di droga y pa maltrato cu un arma blanco.

Tambe unidad di ME a confisca bastante arma blanco manera; cuchiu, skinopps (boksbeugel), cantidad di droga y un donderboos.

Cuerpo Policial Aruba ta keda recorda nos comunidad cu sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis 11141. Bo ta keda 100% anonimo.

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