CUERPO POLICIALARUBA TA INFORMA
UNIDAD DI ME CU 3 DETENCION, DROGA Y ARMA BLANCO CONFISCA
Diabierna y diasabra durante listramento preventivo unidad di ME tabata activo controlando di skina pa skina.
Nan a listra un totaal di 65 hende y a controla den 12 auto.
Durante e controlnan a haci tres detencion. E detencionnan tabata pa entre otro; posecion di arma blanco, posecion di droga y pa maltrato cu un arma blanco.
Tambe unidad di ME a confisca bastante arma blanco manera; cuchiu, skinopps (boksbeugel), cantidad di droga y un donderboos.
Cuerpo Policial Aruba ta keda recorda nos comunidad cu sa algo of a wak algo yama e tiplijn di polis 11141. Bo ta keda 100% anonimo.