Reflexion Dialuna 2 November 2026.

Nos ta lanta awe riba e prome dia den e siman y cu hopi Fe y speransa cu nos por tin un dia bunita y un siman exitoso.
Pesey nos kier gradici nos bon Dios y dune tur gracia pa guia y cuida nos tur dia.
Nos ta lanta cu poder di Dios y tin di cumpli cu tur su leynan pa nos ta su yuinan na mundo aki.
Cu ton hopi vosnan cu nos tin di biba cu nan cu no ta na nos alcanse pero cu Fe den Sen̈or nos lo sobrebibi.
Cada día ta un dia nobo, y nos sa cu no ta fácil, pero nos hopi biaha nos tin mas cu nos mes ta kere.
Pesey ta na su lugar pa nos concentra y uni pa nos tin mas fortalesa y logra loque nos tin planja den bida.
Cu hopi Fe den Sen̈or nos lo logra sigur.
Corda riba nos Sen̈or tur momento di dia y corda riba nos prohimo tambe.
Nos grandinan ta bisa unda un por come mas por come tambe.