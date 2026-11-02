Posted in INCIDENTE Polis a boet auto para riba acera den Columbusstraat 10:39 November 2, 2026 Leave a comment Dialuna mainta durante patruya polis a bin nota un auto para riba acera, mesora nan a para y duna e chauffeur un boet. Chauffeur a bisa polis cu ta un dama di edad cu ta cana cu wandelstok ela baha pa bay haci un respondi y bin bek mesora. Related Articles [VIDEO] Pa falta di iluminacion y ponemento di atencion chauffeur a pasa door di baricada na Ponton Varios patruya a bay pa un pelea formal na Aruba Jrs. [VIDEO] Homber burachi cu a menasa di tira su mesun famia deteni prome cu tiro Polis a stroba 2 homber prepara un sandwich sexual cu un muher na un rancho na noordkant y a laga nan na pia…..