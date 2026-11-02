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Polis a boet auto para riba acera den Columbusstraat

10:39  November 2, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta durante patruya polis a bin nota un auto para riba acera, mesora nan a para y duna e chauffeur un boet. Chauffeur a bisa polis cu ta un dama di edad cu ta cana cu wandelstok ela baha pa bay haci un respondi y bin bek mesora.

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