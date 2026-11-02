Posted in INCIDENTE Turista a cay abao kap su cabes formalmente den un establecimento den Nieuwstraat 11:06 November 2, 2026 Leave a comment Dialuna mainta a drenta informe di cu un turista a cay den un establecimento na Nieuwstraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Related Articles Esaki ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 15 y 16 di september 2022 Falsificador di plachi number MFA3821 a falsifica e plachi number di brommer hopi bon pero a lubida cu te ainda e numbernan ta bay te 2500 Despues di un yobida di sorpresa den madruga a causa inundacion dilanti Royal Plaza y otro lugarnan Auto a dal un adicto ambulante riba E.J. “Watty” Vos blvd. ela perde balans riba e sero di santo cu ta dividi e vianan.