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Turista a cay abao kap su cabes formalmente den un establecimento den Nieuwstraat

11:06  November 2, 2026  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di cu un turista a cay den un establecimento na Nieuwstraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

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