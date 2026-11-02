Chauffeur di un Boxvan no a duna preferencia na un auto y a causa un accidente na Avenida Alo Tromp

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Koningstraat cu Avenida Alo Tromp, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a in compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda e chauffeur di un Hyundai Box van cu tabata bini for di Koningstraat a bay bira pa drenta Avenida Alo Tromp pero no a duna preferencia na e auto Nissan Sentra cu tabata bini di pabao pa sigui den Avenida Alo Tromp. Na prome instante a compronde cu e victima den e Sentra tabata desea ambulans pero despues a cancel’e.