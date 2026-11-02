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A gradua di Universidad di Aruba, Irene A. Croes. [🇦🇼🇳🇱]

14:24  November 2, 2026  Leave a comment

ORANJESTAD – Diabierna 30 di oktober 2026, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Irene Angelyne Croes. El a gradua defendiendo su tesis titula:

 

“Vuilnisbakkenhonden. Een onderzoek naar de juridische bescherming van het hondenwelzijn in Aruba.”

 

Miembronan di e comision di examen tawata:

  1. Abida Abarkan

Prof. mr. dr. Herman Bröring

  1. dr. Ruth Bonneville

 

Universidad di Aruba ta felicita Irene Croes cu su logro.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Irene A. Croes.

 

ORANJESTAD – Op vrijdag 30 oktober 2026 verdedigde Irene Angelyne Croes haar masterscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van  Aruba met als onderwerp:

 

“Vuilnisbakkenhonden. Een onderzoek naar de juridische bescherming van het hondenwelzijn in Aruba.”

 

De examencommissie bestond uit de leden:

  1. Abida Abarkan

Prof. mr. dr. Herman Bröring

  1. dr. Ruth Bonneville

 

De Universiteit van Aruba feliciteert Irene Croes van harte met het behaalde resultaat.

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