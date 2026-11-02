A gradua di Universidad di Aruba, Irene A. Croes. [🇦🇼🇳🇱]

ORANJESTAD – Diabierna 30 di oktober 2026, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Irene Angelyne Croes. El a gradua defendiendo su tesis titula:

“Vuilnisbakkenhonden. Een onderzoek naar de juridische bescherming van het hondenwelzijn in Aruba.”

Miembronan di e comision di examen tawata:

Abida Abarkan

Prof. mr. dr. Herman Bröring

dr. Ruth Bonneville

Universidad di Aruba ta felicita Irene Croes cu su logro.

Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Irene A. Croes.

ORANJESTAD – Op vrijdag 30 oktober 2026 verdedigde Irene Angelyne Croes haar masterscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:

“Vuilnisbakkenhonden. Een onderzoek naar de juridische bescherming van het hondenwelzijn in Aruba.”

De examencommissie bestond uit de leden:

Abida Abarkan

Prof. mr. dr. Herman Bröring

dr. Ruth Bonneville

De Universiteit van Aruba feliciteert Irene Croes van harte met het behaalde resultaat.