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[VIDEO] Accidente di cadena cu 3 hende herida na Boegoeroei

18:51  November 2, 2026  Leave a comment

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Boegoeroei, mesora a dirigi tamto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente di cadena unda e chauffeur di un Toyota no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Nissan Note y consecutivamente dal tras di un Hyundai EON. Debi na e impactonan 3 persona a resulta herida. Na yegada di e 2 ambulansnan a atende e victimanan y a transporta unicamente un di nan pa hospital.

 

 

 

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