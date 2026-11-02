Accidente di cadena na Caya Grandi Service Station

Dialuna anochi a drenta informe di un accidente riba tereno di Caya Grandi Service Station, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un pareha turista crucero cu tabata laat pa entrega e auto Suzuki di huur yegando cu velocidad pa para den fila pa tanki y su pia a slip riba e mat y no a logra brake y a bay dal tras di un Hyundai Staria manda esaki bay dal tras di un Honda HRV. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

