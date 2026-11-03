Guardacosta a busca dama herida riba un tanker y hibe Curaçao Medical Center (CMC)

Den oranan di mainta a drenta informe di emergencia na e centro di operacion maritimo (MOC) for di un tanker cu a pidi asistencia medico. E tanker tabata na noord-oost di Bonaire na e momentonan ey. Un miembro di tripulacion frances femenino a sufri un herida serio na su man. E personal di MOC a haci contacto prome cu CITRO Medico pa evalua e situacion. E medico di turno a confirma cu e herida tabata hopi serio cu e miembro di tripulacion mester ta transferi rapido pa Curaçao pa trato medico adicional. Segun e conseho di CITRO Medico, MOC a alerta e coleganan riba Hato pa prepara pa un evacuacion cu e helicopter di Guardacosta. E personal di Guardacosta a logra yega na e tanker pa hisa e miembro di tripulacion y trece e victima sigur pa Hato. Aki, un ambulans tabata cla pa tuma cuido medico. Despues e pashent a wordo transporta pa ambulans na Curaçao Medical Center (CMC) pa trato adicional. Guardacosta ta agradece tur institucion y persona cu a contribui den e evacuacion medico y yudansa pa e trabao profesional y colaboracion. Hunto nos ta mas fuerte! #curaçao #KustwachtCaribischgebied #coastguard #aruba #sintmaarten