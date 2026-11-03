Boto di piscado a bolter cerca di Bonaire

Recientemente, e Centro di Opercion Maritimo (MOC) di Guardacosta a ricibi un informe via canal VHF 16 tocante un boto di pescado cu a bolter riba lama na area di 1000 Steps na Bonaire y cu tabata mester di ayudo. Riba e boto tabata tin dos piscadornan local. E boto cu a emiti e alarma a duna ayudo mesora na e dos piscadornan y ponenan safe abordo. Asina, e dos piscadornan a wordo poni den siguridad. Despues di e informe aki, Guardacosta a tuma accion dibiaha. Personal di Guardacosta a bay na e lugar y a tuma e dos piscadornan for di e boto cu a yudanan. Despues, e dos hendenan a wordu treci sigur na tera. E boto di piscado mes mes a sink. Pa pone atencion na otro botonan rond di e area, e M.O.C. di Guardacosta a cmanda un aviso di seguridad pa tur botonan rond di e lugar. Asina nan a wordo informa tocante e boto di piscado cu a sink pa evita posibel accidentenan riba lama. Danki na e reaccion rapido di e boto cerca di asistencia, e dos piscador a bin na seguridad na tempo. Esaki a evita cu e situacion a tuma consecuencia serio.