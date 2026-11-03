Pa prome biaha: PA PROME BIAHA KPA A PARTICIPA NA WORLD POLICE GAMES NA REPUBLICA DOMINICANA

Oranjestad, ARUBA: Siman pasa pa prome biaha den historia, Cuerpo Policial Aruba a participa na e World
Police Games 2026. Cual a tuma lugar e aña aki na Republica Dominicana. World Police Games ta specialmente
dirigi na agentenan policial rond mundo cu ta yega hunto pa hunga contra otro den diferente weganan
deportivamente.
Cuerpo Policial Aruba a wordo representa pa cinco (5) agente policial. Ta trata di M. Martilia, M. Montero, J.
Courtar, Y. Ruiz y E. Lampe.
Nan a participa den diferente deporte, entre otro; volleyball, beach volleyball, natacion, basketball y schietsport.
Cuerpo Policial Aruba ta felicita cada un agente policial pa nan participacion y presentacion na e World Police
Games 2026. Un orguyo pa mira con chikito Aruba ta pero ta bon representa mey mey di Paisnan grandi.