Nos ta sigui honra nos personal: AGENTE POLICIAL ANNETTE PATTERSON TA EMPLEADO DI LUNA DI AUGUSTUS 2026

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba ta balora y reconoce su trahadonan pa nan dedicacion y servicio
pa cu nos Cuerpo y como tambe nos comunidad. Desde 2026 Cuerpo Policial Aruba cada luna ta eligi un
empleado di luna.
E biaha aki e empleado di luna di Augustus a wordo sorprendi den oficina di Altocomisario Ramon Arnhem na
unda e la ricibi un plakkaat y un regalo.
Altocomisario Arnhem den presencia di alto mando a duna un discurso y a comparti con a selecciona e
empleado di luna di Augustus 2026. Cu grato placer sra. Annette Patterson a wordo sorprendi cu su persona ta e
empleado di luna di Augustus 2026.
Sra. Patterson semper ta dispuesto pa duna un man den su tempo liber y di forma boluntario sin pidi nada a
cambio. Trahando duro pa nos cuerpo pero cu un sonrisa y un actitud servicial na tur momento. Sra. Patterson ta
conoci pa su decoracionnan y durante celebracion di siman di polis e sa di traha diferente obranan bunita cu e
mes gusta haci y cu su creatividad e ta brinda su conocimento pa dorna cada evento special pa KPA. Bo por wak
den diferente warda di polis un toke di su creacionnan.
Band’i esaki sra.Patterson ta prefera di no ta den spotlight y semper ela sigui di ta un persona humilde y stima
den KPA.
Cuerpo Policial Aruba ta gradici sra. Patterson pa su esfuerso y ta desea su persona tur clase exito cu su
reconocimento y disfruta di su regalo bon mereci. Masha pabien nos ta orguyoso di bo!