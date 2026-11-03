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[VIDEO] Wak con e accidente di siman pasa riba E.J.”Watty” Vos blvd. a sosode graba cu un dashcam!

09:01  November 3, 2026  Leave a comment

Siman pasa a sosode un accidente riba E.J. “Watty” Vos blvd. unda un auto a perde control bay dal riba e muraya banda drechi y kibra parti di esaki!

 

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