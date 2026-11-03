Posted in INCIDENTE [VIDEO] Wak con e accidente di siman pasa riba E.J.”Watty” Vos blvd. a sosode graba cu un dashcam! 09:01 November 3, 2026 Leave a comment Siman pasa a sosode un accidente riba E.J. “Watty” Vos blvd. unda un auto a perde control bay dal riba e muraya banda drechi y kibra parti di esaki! Related Articles [VIDEO] 3 Hoben canando den Ser’i Noka pegando candela rond Pression a pone tubo di awa sali for di otro na Verbindingsweg [VIDEO] Cas na Matadera a pega candela y habitante a perde tur cos! Homber a maltrata dama den Johan de Wittstraat y a lague benta riba vloer.