Reflexion Diamars 3 November 2026

Nos a habri siman recordando nos defuntonan.
Hopi a laga amor y sonrisa atrás, bon nomber y bon educacion na nan famia cu a keda atras.
Nos tin Fe y speransa cu tur ta den bon man serca Papa Dios.
Pesey nos ta gradici nos bon Dios pa a tuma tur nos defuntonan, y pa sigui guía nos y sigui duna nos protexion.
Semper nos lo mester keda cu nos Fe den Dios.
Nos confiansa y speransa pa nos por sigui den e pasonan cu ta guia nos den e bon caminda.
Nos tur sa cu ora nos muri ta nos alma so ta bai.
Nada placa, auto, cas, nada humano.
Si lo keda bunita recuerdo atras, y un bunita famia bon educa.