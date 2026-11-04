Reflexion Diaranson 4 November 2026.

Awe nos ta habri mita siman, y nos ta resa gradici nos bon Dios pa otro día importante cu ta habrimento di mita siman atrobe.
Nos ta hopi contento cu nos tin e previlegio di por lanta habri nos wowo y cana pa gosa di otro bunita dia den nos bida.
Nos mester cuminsa na duna nos ser kerinan of amistadnan e honor cu nan merese.
Un amigo a bisa su ruman no pone su potret pasobra e no ta trate na bida.
Wel esaki ta loke ta trese desunion.
Nos bon Dios ta sinja nos pa biba como ruman, pa stima nos prohimo.
Hopi di nos grandinan no ta hanja e trato cu nan merese, despues di a lucha den un pais hopi mas pober y hopi mas dificil di antes.
Awendia no tin tempo pa nada mas
Tur hende ta ocupa cu nan mes y ta pusha nan grandinan den centronan.