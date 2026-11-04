Respaldo, Cuerpo Policial di Aruba y Ambulancedienst di ImSan a firma Convenio di Cooperacion Acuerdonan cla tocante responsabilidad, siguridad y cuido adecua den situacionnan di crisis psikiatrico na Aruba [🇦🇼🇳🇱]

Oranjestad, 3 di november 2026 – FSMA Respaldo, Cuerpo Policial di Aruba (KPA) y Ambulancedienst di ImSan a firma oficialmente un convenio di cooperacion awe. Cu esaki, e tres organisacionnan ta establece palabrashonnan cla tocante nan cooperacion den situacionnan cu ta envolve comportacion dificil pa compronde of problemanan psikiatrico. E convenio ta representa un paso importante pa un maneho miho coordina, caminda siguridad di e persona involucra, e personal di asistencia y comunidad ta keda central.

Claridad tocante tareanan y responsabilidadnan

Situacionnan cu ta envolve personanan cu problemanan psikiatrico of comportacion dificil pa compronde, hopi biaha ta rekeri un maneho cuidadoso y un cooperacion estrecho. Cu e convenio aki, ta establece claramente cua ta e responsabilidadnan di cada organisacion y con nan ta sostene otro.

FSMA Respaldo ta responsabel pa evaluacion psikiatrico, tratamento y eventual admision di pashentnan. E Crisisdienst di Respaldo ta disponibel 24 ora pa dia, siete dia pa siman pa referidonan autorisa.

Cuerpo Policial di Aruba ta responsabel pa mantencion di orden publico y siguridad, y ta ofrece asistencia ora cu tin un necesidad concreto di siguridad of un tarea policial conforme ley.

Ambulancedienst di ImSan ta primariamente responsabel pa transporte di pashentnan di un manera medicamente responsabel y pa ofrece cuido medico somatico urgente ora cu esaki ta necesario.

Acuerdonan concreto pa un maneho sigur

Un parti importante di e convenio ta e comunicacion directo entre e tres organisacionnan. Agentenan policial y personal di ambulance por tuma contacto directamente cu Crisisdienst di Respaldo ora cu tin sospecho di problema psikiatrico of comportacion dificil pa compronde. A base di e informacion disponibel, ta evalua cua ta e siguiente pasonan necesario.

Tambe a establece acuerdonan cla tocante presencia di polis durante evaluacion psikiatrico y transporte di pashentnan. E punto di salida ta cu den situacionnan di crisis, transporte di pashentnan ta wordo haci en principio door di Ambulancedienst di ImSan. Transporte den un vehiculo policial ta posibel solamente den situacionnan excepcional y bou di condicionnan specifico.

Asistencia policial ta permanece disponibel mientras cu esaki ta necesario pa motibonan di siguridad of responsabilidadnan policial conforme ley. E servicionan involucra ta coordina hunto pa determina ki ora e asistencia aki por termina y e cuido por continua bou di responsabilidad di Respaldo.

Cooperacion den interes di comunidad

Cu e acuerdonan aki, e tres organisacionnan kier percura pa un miho coordinacion y un maneho sigur y profesional den situacionnan di crisis psikiatrico.

Durante e prome aña, e cooperacion lo wordo evalua mensualmente. Durante e evaluacionnan aki lo discuti experiencia, posibel dificultadnan y oportunidadnan pa mehoracion. Despues di e prome aña, lo tin un evaluacion conhunto.

Pa comunidad Arubano esaki ta representa un paso importante pa mas claridad tocante e cooperacion entre polis, servicio di ambulance y cuido di salud mental, cu atencion tanto pa siguridad como pa e necesidad di cuido di personanan den situacionnan vulnerabel.

Compromiso y cooperacion conhunto

Sra. mr. C.J. Hart, Directora di FSMA Respaldo, a gradici tur e partinan involucra pa nan cooperacion agradabel y a enfatisa cu e convenio ta trece mas claridad den e responsabilidadnan di cada organisacion. Tambe el a destaca e importancia di evalua y adapta e acuerdonan ora cu esaki ta necesario, pa asina mantene un bon cooperacion.

Sr. R. Arnhem, Korpschef di KPA, a expresa su gradicimento na tur e partners y coleganan di sindicato. El a enfatisa cu siguridad di comunidad Arubano ta e prioridad principal y cu e convenio ta contribui na mas claridad, profesionalismo y siguridad pa asina por brinda e cuido adecuado.

Sra. dra. M. Nuboer-Gonzalez, Director interino di ImSan, cu a hiba palabra tambe na nomber di Sra. mr. I. Swaen, BS, MPH, y Sr. L. Hoek, Hefe di Ambulancedienst di ImSan, a destaca e importancia di cooperacion y di establece acuerdonan cla riba papel pa evita malentendidonan entre e organisacionnan. Tambe el a expresa su aprecio pa e bon cooperacion cu KPA y Respaldo.

Firmamento oficial

E convenio di cooperacion a wordo firma oficialmente riba diamars 3 di november 2026 door di e representantenan di FSMA Respaldo, Cuerpo Policial Aruba y Ambulancedienst di ImSan.

E convenio ta drenta na vigor mesora cu e firmamento y ta forma e base pa un cooperacion estructural y duradero entre e tres organisacionnan.

Cu e paso den conhunto aki, Respaldo, KPA y Ambulancezorg ImSan ta reafirma nan compromiso pa siguridad, cuido adecua y cooperacion profesional pa brinda un miho servicio na e comunidad Arubano.

Respaldo, Korps Politie Aruba en de Ambulancedienst van ImSan ondertekenen Samenwerkingsconvenant

Duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, veiligheid en passende zorg bij psychiatrische crisissituaties op Aruba

Oranjestad, 3 november 2026 – FSMA Respaldo, het Korps Politie Aruba (KPA) en de Ambulancedienst van ImSan hebben vandaag officieel een samenwerkingsconvenant ondertekend. Hiermee leggen de drie organisaties duidelijke afspraken vast over hun samenwerking bij situaties waarbij sprake is van onbegrepen gedrag of psychiatrische problematiek. Het convenant vormt een belangrijke stap naar een beter gecoördineerde aanpak, waarbij de veiligheid van de betrokken persoon, hulpverleners en de gemeenschap centraal staat.

Duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden

Situaties waarbij personen met psychiatrische problematiek of onbegrepen gedrag betrokken zijn, vragen vaak om een zorgvuldige en gezamenlijke aanpak. Met dit convenant wordt duidelijk vastgelegd welke verantwoordelijkheden de betrokken organisaties hebben en hoe zij elkaar ondersteunen.

FSMA Respaldo is verantwoordelijk voor de psychiatrische beoordeling, behandeling en eventuele opname van patiënten. De Crisisdienst van Respaldo is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar voor bevoegde verwijzers.

Het Korps Politie Aruba is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid en biedt ondersteuning wanneer sprake is van een concrete veiligheidsnoodzaak of wettelijke politietaak.

De Ambulancedienst van ImSan is primair verantwoordelijk voor het medisch verantwoord vervoer van patiënten en het verlenen van noodzakelijke acute lichamelijke zorg.

Concrete afspraken voor een veilige aanpak

Een belangrijk onderdeel van het convenant is de directe communicatie tussen de drie organisaties. Politieagenten en ambulancepersoneel kunnen bij vermoedelijke psychiatrische problematiek of onbegrepen gedrag rechtstreeks contact opnemen met de Crisisdienst van Respaldo. Op basis van de beschikbare informatie wordt beoordeeld welke vervolgstappen nodig zijn.

Ook zijn duidelijke afspraken gemaakt over de aanwezigheid van politieagenten tijdens een psychiatrische beoordeling en het vervoer van patiënten. Uitgangspunt is dat patiënten in een crisissituatie in principe door de Ambulancedienst van ImSan worden vervoerd. Vervoer met een politievoertuig vindt uitsluitend in uitzonderlijke situaties plaats en onder specifieke voorwaarden.

Politieondersteuning blijft beschikbaar zolang dit vanuit veiligheidsoverwegingen of wettelijke politietaken noodzakelijk is. De betrokken diensten stemmen gezamenlijk af wanneer deze ondersteuning kan worden beëindigd en de verdere zorg door Respaldo wordt voortgezet.

Samenwerking in het belang van de gemeenschap

Met deze afspraken willen de drie organisaties zorgen voor een betere onderlinge afstemming en een veilige, professionele aanpak van psychiatrische crisissituaties.

De samenwerking wordt gedurende het eerste jaar maandelijks geëvalueerd. Daarbij worden ervaringen, eventuele knelpunten en verbeterpunten besproken. Vervolgens vindt jaarlijks een gezamenlijke evaluatie plaats.

Voor de Arubaanse gemeenschap betekent dit een belangrijke stap richting meer duidelijkheid over de samenwerking tussen politie, ambulancezorg en geestelijke gezondheidszorg, met aandacht voor zowel de veiligheid als de zorgbehoefte van mensen in kwetsbare situaties.

Gezamenlijke inzet en betrokkenheid

Mw. mr. C.J. Hart, Directrice FSMA Respaldo, bedankte alle betrokken partijen voor de prettige samenwerking en benadrukte dat het convenant meer duidelijkheid biedt over de onderlinge verantwoordelijkheden. Zij benadrukte ook het belang van het evalueren en waar nodig aanpassen van afspraken om een goede samenwerking en dienstverlening te blijven waarborgen.

Dhr. R. Arnhem, Korpschef KPA, sprak zijn waardering uit voor alle samenwerkingspartners en zijn collega’s van de vakbond. Hij benadrukte dat de veiligheid van de Arubaanse gemeenschap vooropstaat en dat het convenant bijdraagt aan duidelijkheid, professionaliteit en veiligheid, zodat uiteindelijk de juiste zorg kan worden geboden.

Mw. dra. M. Nuboer-Gonzalez, Directeur ad interim ImSan, sprak mede namens mw. mr. I. Swaen, BS, MPH, en dhr. L. Hoek, Hoofd Ambulancedienst ImSan. Zij benadrukte het belang van samenwerking en het schriftelijk vastleggen van duidelijke afspraken om misverstanden tussen de betrokken organisaties te voorkomen. Daarnaast sprak zij haar waardering uit voor de goede samenwerking met KPA en Respaldo.

Officiële ondertekening

Het samenwerkingsconvenant werd op dinsdag 3 november 2026 officieel ondertekend door de vertegenwoordigers van FSMA Respaldo, het Korps Politie Aruba en de Ambulancedienst van ImSan.

Het convenant treedt met de ondertekening direct in werking en vormt de basis voor een structurele en duurzame samenwerking tussen de drie organisaties.

Met deze gezamenlijke stap bevestigen Respaldo, KPA en de Ambulancedienst van ImSan hun inzet voor veiligheid, passende zorg en professionele samenwerking ten dienste van de Arubaanse gemeenschap.