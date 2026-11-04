Tres ambulans a bay Carquest pa 2 persona cu a bira malo!

Diaranson mainta a drenta informe di cu tin un persona benta na suela y cu no por hala rosea na Carquest, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans mesora a pidi un otro ambulans pasobra a cuminsa aplica C.P.R. despues di un rato un otro persona na e sitio a haya dolor na pecho y a pidi un di tercer ambulans. E prome ambulans a bay cu esun prome net prome cu e di tres ambulans a yega. Na yegada di e tercer ambulans nan a atende e segundo victima cu dolor den pecho y a bay hospital cun’e tambe.