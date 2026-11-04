Un alivio temporal, cu perspectiva pa yega na un solucion financiero structural HOH ta ricibi 15 miyon como pago parcial pa cuido brinda na 2025

Horacio Oduber Hospital (HOH) a ricibi diamars un pago parcial di 15 miyon florin di AZV pa cuido cu hospital a brinda na aseguradonan di AZV durante 2025. E suma aki ta parti di e compensacion pendiente pa cuido ya brinda y no ta representa un aumento di e presupuesto anual di hospital. Pues te cu awor no tin un acuerdo financiero definitivo pa e cuido brinda na 2025.
Cu e pago aki, HOH por sigui cubri su obligacionnan pa algun siman. Na e momento aki, no ta necesario pa aplica mas restriccion riba operacionnan y tratamentonan ya planea. Sinembargo, e alivio aki ta uno temporal y HOH ta na mesa cu AZV pa yega na un solucion a largo plaso.
HOH ta señalando ya pa algun tempo caba cu e compensacion (lumpsum) cu ta ricibi di AZV no ta cuadra cu e gastonan real di cuido. Resultadonan preliminar di un investigacion externo, realisa riba iniciativa di AZV, ta indica cu no a tene suficiente cuenta cu e gastonan real, entre otro cu inflacion, subida di prijs y tambe e aumento di volumen di cuido cu nos ta brinda.
E presupuesto anual cu ta fiho no ta suficiente pa cubri e cuido cu e comunidad di Aruba ta spera. Mester yega na solucion a largo plaso cu AZV y gobierno di Aruba pa nos tur por garantisa e accesibilidad y continuidad di cuido.
Desconta adelantonan ya duna por causa un deficit na december
AZV tin e intencion di cuminsa desconta adelantonan duna anteriormente for di e pagonan cu HOH ta ricibi, cuminsando na december. Esaki lo causa atrobe un falta considerabel di placa disponibel. AZV a splica den nan comunicado cu HOH a ricibi 31 miyon na adelanto adicional, sinembargo nos ta desea di aclarea cu e adelantonan aki no ta adicional, pero ta forma parti di e presupuesto actual. E investigacion realisa riba iniciativa di AZV ta indica cu e presupuesto 2025 y 2026 ainda no ta suficiente pa e expectativanan cu AZV y comunidad di Aruba ta spera.
HOH a informa AZV y gobierno di Aruba cu e forma aki di desconta no ta factibel sin consecuencia pa e continuidad di cuido. Hospital ta sigui den combersacion cu e partidonan envolvi pa evita cu na december ta necesario pa tuma medidanan drastico.
Den un combersacion cu e minister di Salubridad, HOH a enfatisa un biaha mas e responsabilidad di gobierno pa e accesibilidad y continuidad di cuido na Aruba.
Pa 2027, HOH y AZV mester yega ainda na acuerdonan tocante prijs, e cantidad di cuido cu lo wordo brinda y tambe e calidad di cuido. E meta ta pa e cuido y e presupuesto acorda, cuadra cu otro, pa evita cu e mesun retonan financiero wordo ripiti.
HOH ta compronde cu e incertidumbre aki ta trece preguntanan y preocupacion, tanto den comunidad como entre empleadonan. E prioridad ta keda pa comunidad di Aruba ricibi e cuido necesario na tempo, y pa e empleadonan tin un ambiente di trabou stabiel unda nan por sigui brinda cuido di un forma profesional y den un ambiente satisfactorio.