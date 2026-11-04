Aruba Bank ta patrocina setnan nobo di training pa Comando Softball Team Aruba

Oranjestad – 04 di november 2026 – Comunidadnan fuerte ta crece ora tin oportunidad pa conecta, participa y traha hunto pa logra metanan comun. Cu e pensamento aki, Aruba Bank a patrocina setnan nobo di training pa e 29 hungadonan di Comando Softball Team Aruba, mientras nan ta prepara pa e temporada cu ta bini.

Cu e patrocinio aki, Aruba Bank ta apoya deporte local cu ta trece hende hunto. Deporte di team ta fomenta disciplina, perseverancia y cooperacion; balornan cu ta bay mas leu cu e tereno di deporte y ta contribui na bida den comunidad.

E contribucion ta yuda percura pa e hungadonan por train y competi y alabes cu ta duna e team un aparencia uni y un sentimento comparti di orguyo. E ta refleha tambe e compromiso di e banco pa apoya iniciativanan local y e personanan cu ta dedica nan tempo y energia pa haci esakinan posibel.

Aruba Bank ta desea Comando Softball Team Aruba hopi exito durante campeonatonan cu ta na caminda.