Encuesta Forsa Laboral 2026

ORANJESTAD – Entrante 31 di oktober 2026 te cu 28 di november 2026, Departamento di Labor y Investigacion (DAO) conhuntamente cu Oficina Central di Estadistica (CBS) y Banco Central di Aruba (BCA) lo ehecuta e Encuesta di Forsa Laboral 2026 (LFS2026). E LFS2026 tin como meta principal pa haya un bista detaya y actual di e mercado laboral di Aruba. Tambe lo colecta informacion di e caracteristicanan di personanan cu ta participa y tambe di esnan cu no ta participa na e mercado laboral. Di e forma aki por haci un analisis profundo di e composicion di e mercado laboral di Aruba y tambe por compila indicadornan importante, manera e.o. e tasa di empleo y desempleo na Aruba, e grado di participacion di hende homber y hende muhe na e mercado laboral y e nivel di educacion di esnan cu ta emplea y no ta emplea. E resultadonan di e encuesta por yuda nos comprende tambe por ehempel cua factornan por ta relaciona cu desempleo of participacion laboral, of den cua sector tin escasez/abundancia di trahado.
Lo bishita un total di 4.000 hogar
Un team di 25 encuestador lo acerca un total di 4.000 hogar selecciona for di e base di datonan di adres di CBS. E hogarnan aki ta parti rond di Aruba. Encuestadornan lo acerca hogarnan individualmente durante di un periodo di 4 siman. Cuminsando for di 8’or di mainta encuestadornan lo ta haciendo encuesta te cu 8’or di anochi. Na momento di acerca un hogar, un encuestador mester identifica su mes cu un badge. Riba e badge aki tin su nomber, e logo diDAO, CBS y BCA y e LFS2026. Tur encuestador lo haya tambe un shirt cu e logo di LFS2026. Si acaso un encuestador no tin e shirt di LFS2026 bisti, semper e por identifica su mes cu e badge. SI e encuestador no tin un badge, no lage haci entrevista.
E cuestionario di LFS2026
Na comienso di e cuestionario lo haci algun pregunta basico na tur persona den e hogar. Despues, lo sigui cu preguntanan specifico tocante e forsa laboral. Ta bay haci e preguntanan aki solamente na personanandi 15 aña bay ariba. E motibo tras di esaki ta cu segun principionan di e Organisacion Internacional di Labor (ILO), ta considera tur persona 15 aña bay ariba como parti di e forsa laboral di un pais. Mester enfatisa cu e ta sumamente importante pa tur persona di 15 aña of mas participa na e encuesta, sea nan ta emplea, no emplea of nan no ta activo riba e mercado laboral (por ehempel pa motibo cu nan ta bayendo scol of, den caso di adultonan mayor, ya nan ta pensiona). Di e forma aki por haya un bista completo di tur esnan cu ta forma parti di e forsa laboral di Aruba.
E cuestionario ta contene preguntanan riba e temanan di importancia pa e mercado laboral, entre otro: educacion, funcion, sector na unda ta emplea, orarionan di trabou, etc. Un tema nobo cu ta inclui den e cuestionario di e LFS2026 ta e balansa entre trabou y tempo liber/tempo pa famia. Lo completa ecuestionario den forma digital (pa medio di un tablet).
Privacidad
Mester enfatisa cu lo procesa tur informacion anonimamente y lo public’e solamente den forma agrega. E informacion colecta lo yuda esnan encarga cu stipulacion y ehecucion di maneho riba tereno laboral pa haci esaki cu mas efectividad y basa riba datonan actual di Aruba. E informacion colecta tambe lo sirbi pa informa esnan den sector priva como tambe esnan den sector di enseñansa y investigacion, y e publico en general di e desaroyonan mas recien riba e mercado laboral di Aruba.
E privacidad di cada hogar y cada persona cu ta participa na e LFS2026 ta garantisa pa e team di investigacion (DAO, CBS y BCA). E informacion colecta lo contribui na duna un bista completo di e desaroyonan actual riba e mercado laboral di Aruba. P’esey e participacion di cada hogar y cada persona cu wordo acerca pa nos team di encuestadornan ta esencial!
Nos ta gradici tur hogar y tur persona di antemano pa nan participacion na e LFS2026. Pa mas informacion tocante e Encuesta di Forsa Laboral 2026 por tuma contacto libremente cu e team di DAO/CBS di dialuna pa diabierna durante ora di oficina (7:30 am – 4:30 pm), na number di telefoon 523-7720/524-7433 of por manda un e-mail naarbeidsmarkt@aruba.gov.aw, directiearbeid@aruba.gov.aw of secretariaat@cbs.aw.