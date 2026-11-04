Investigacion di aparatonan di analisis di rosea [🇦🇼🇳🇱]

Ministerio Publico y Cuerpo Policial di Aruba ta haciendo investigacion tocante e funcionamento di varios aparato di analisis di rosea (e asina yama “aparato di supla”) cu ta wordo usa durante controlnan policial di maneha bao influencia di alcohol.

E motibo di e investigacion ta hayazgonan relaciona cu e forma con e aparatonan aki ta calcula e resultadonan di e midimento y si esaki ta conforme cu reglanan legal vigente.

Ta realisando mas investigacion pa determina e naturalesa, e grandura y e posibel consecuencianan. Como medida di precaucion, e aparatonan di analisis di rosea en cuestion a ser saca temporalmente for di uso.

E asunto aki a sali na cla durante un control interno. Investigacion adicional ta tumando lugar. Den e investigacion di e aparatonan tin expertonan externo tambe involvi.

Te cu e investigacion no keda cla, no por saca ningun conclusion definitivo tocante consecuencianan pa e resultadonan di midimento of pa casonan penal individual.

Ministerio Publico y Cuerpo Policial Aruba lo por brinda mas informacion na momento cu e resultadonan di e investigacion permiti.

Apesar cu e aparatonan a ser saca temporalmente for di uso, control riba maneha bao influencia di alcohol lo continua sin interrupcion. Cuerpo Policial Aruba ta sigui controla riba alcohol den trafico y lo haci uso di otro posibilidadnan di investigacion cu ta disponibel na Polis pa por efectua e trabao aki.

Maneha bao influencia ta un peliger serio pa seguridad di trafico y ta sigui siendo castigabel pa ley.

Onderzoek naar ademanalyseapparatuur

Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba laten onderzoek verrichten naar de werking van een aantal ademanalyseapparaten die worden gebruikt bij controles op rijden onder invloed.

Aanleiding hiervoor zijn bevindingen met betrekking tot de wijze waarop deze apparaten de meetuitkomst berekenen en de aansluiting daarvan op de geldende wettelijke bepalingen. Nader onderzoek vindt plaats naar de aard, omvang en mogelijke gevolgen hiervan. Uit voorzorg zijn de betreffende apparaten tijdelijk buiten gebruik gesteld.

De kwestie is tijdens een interne controle aan het licht gekomen. Nader onderzoek wordt verricht. Bij dit onderzoek naar de apparatuur worden ook externe deskundigen betrokken.

Zolang het onderzoek niet is afgerond, kunnen nog geen definitieve conclusies worden getrokken over de gevolgen voor de meetresultaten of voor individuele strafzaken.

Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba zullen nadere informatie verstrekken zodra de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven.

Ondanks de tijdelijke buitengebruikstelling van de betreffende apparaten gaan de controles op rijden onder invloed door. Het Korps Politie Aruba blijft controleren op alcoholgebruik in het verkeer en maakt daarbij gebruik van andere beschikbare onderzoeksmogelijkheden.

Rijden onder invloed brengt ernstige risico’s mee voor de verkeersveiligheid en blijft onverminderd strafbaar.