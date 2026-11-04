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Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 5 november 2026

16:09  November 4, 2026  Leave a comment

Corte di Prome Instancia 5 november 2026

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 S.M.W. W. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 15 di juni 2025.
09.00 B.E.T. T. ta wordo acusa di a maltrata su mes tata dor di dal e cu un arma (un tayo of comchi) na su cabez y cu moketenan den boca y cara riba prome di december 2026. E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes dia dor di dal e varios biaha cu mokete den cara.
09.45 J.E.L.

J.E.T.E.v.d.L.

 L. y V.d.L. ta wordo acusa di posesion di dos arma di candela den e periodo di 28 di mei 2025 te 29 di mei 2025.
10.55 J.S.O.S. O.S. ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di dal e su su rudia, hise varios biaha bente riba un cama y tene cu forza na su pols y brasa.
11.30 T.D. D. ta wordo acusa di ladronicia di pertenencianan di un persona riba 13 di januari 2026.
13.30 M.M.d.R. D.R. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un arma (un bat) riba 19 di december 2025,, a consecuencia di cual e persona a kibra su brasa.
14.00 K.J.T.A. A. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 18 di juli 2025, dor di saca un machete y bise: “Boso saca mi telefon, sino mi ta mata boso eyden, mi ta kima boso, kap boso pida pida”.
14.30 J.J-Z.B. B. ta wordo acusa di a comete violencia publico contra un persona riba 28 di december 2025, dor di dal cu boter den cara y cu golpi varios biaha na su curpa y cabez.
15.00 L.E.H.L.C.

D.R.K.

 H.L.C. y K. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 10 di mei 2026, dor di scop e varios biaha na su cara/cabez y curpa. Tambe di a menaza e persona cu morto riba e mes fecha, dor di pone revolver riba dje. H.l.C. y K. ta wordo acusa ademas di posesion di un arma di candela riba 10 di mei 2026.

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