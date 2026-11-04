Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 5 november 2026

Corte di Prome Instancia 5 november 2026
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|S.M.W.
|W. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 15 di juni 2025.
|09.00
|B.E.T.
|T. ta wordo acusa di a maltrata su mes tata dor di dal e cu un arma (un tayo of comchi) na su cabez y cu moketenan den boca y cara riba prome di december 2026. E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes dia dor di dal e varios biaha cu mokete den cara.
|09.45
|J.E.L.
J.E.T.E.v.d.L.
|L. y V.d.L. ta wordo acusa di posesion di dos arma di candela den e periodo di 28 di mei 2025 te 29 di mei 2025.
|10.55
|J.S.O.S.
|O.S. ta wordo acusa di a maltrata un persona dor di dal e su su rudia, hise varios biaha bente riba un cama y tene cu forza na su pols y brasa.
|11.30
|T.D.
|D. ta wordo acusa di ladronicia di pertenencianan di un persona riba 13 di januari 2026.
|13.30
|M.M.d.R.
|D.R. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un arma (un bat) riba 19 di december 2025,, a consecuencia di cual e persona a kibra su brasa.
|14.00
|K.J.T.A.
|A. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 18 di juli 2025, dor di saca un machete y bise: “Boso saca mi telefon, sino mi ta mata boso eyden, mi ta kima boso, kap boso pida pida”.
|14.30
|J.J-Z.B.
|B. ta wordo acusa di a comete violencia publico contra un persona riba 28 di december 2025, dor di dal cu boter den cara y cu golpi varios biaha na su curpa y cabez.
|15.00
|L.E.H.L.C.
D.R.K.
|H.L.C. y K. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 10 di mei 2026, dor di scop e varios biaha na su cara/cabez y curpa. Tambe di a menaza e persona cu morto riba e mes fecha, dor di pone revolver riba dje. H.l.C. y K. ta wordo acusa ademas di posesion di un arma di candela riba 10 di mei 2026.