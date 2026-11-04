Estreno di e documental nobo di Ida Does: “Affiba, DE OUDSTE VROUW VAN PARAMARIBO” Ta trece historia, conscientisacion y reflexion na Aruba  

Historia, memoria y identidad tabata e temanan central durante e conferencia di prensa cu a tuma luga dia 3 di november 2026, den Sala Diamante di Biblioteca Nacional Aruba. Durante e encuentro, Fundacion Museo Arubano (FMA) y Biblioteca Nacional Aruba (BNA), den colaboracion cu Departamento di Cultura Aruba (DCA), a presenta e proximo proyeccionnan di e documental Affiba, de oudste vrouw van Paramaribo, di cineasta Ida Does, cu participacion di Joan Windzak.

Sr. Junior Arends, di Departamento di Cultura Aruba, a habri y modera e conferencia, dunando bon bini na prensa y tur esnan presente. El a introduci e programa, cu a ofrece un acercamento na e documental, su conexion cu e proyecto E Testigo Silencioso y e actividadnan educativo cu lo acompaña e bishita di e cineasta na Aruba.

Como prome orador, Sra. Astrid Britten, directora di Biblioteca Nacional Aruba, a destaca cu compronde nos pasado ta esencial pa duna forma na nos futuro. El a splica cu e cooperacion cu FMA ta crea espacio pa educacion, reflexion y dialogo tocante historianan lubida of silencia, sclavitud, resistencia y emancipacion den Caribe Hulandes y Surinam. Tambe el a haci referencia na e reciente presentacion di Prof. Dr. Michiel van Kempen, como parti di e cooperacion aki.

Na nomber di FMA, Sra. Gislaine Winterdaal a presenta E Testigo Silencioso, un proyecto financia cu fondonan di De Nederlandsche Bank, cu ta enfoca riba e pasado di sclavitud y su influencia riba nos comunidad. E iniciativa tin como meta pa duna reconocimento na historianan cu a keda silencia y pa crea conscientisacion tocante e rastronan cu e pasado a laga den nos cultura y identidad.

E proyecto ta consisti di tres componente principal: restauracion, educacion y conscientisacion. Esakinan ta inclui restauracion di e toren di Fort Zoutman, actualisacion di material educativo den colaboracion cu Universidad di Aruba — cu awor ta disponibel tambe na Papiamento — y organisacion di actividadnan den cooperacion cu Biblioteca Nacional Aruba. Winterdaal a destaca cu e presentacion di Affiba ta contribui na reflexion y dialogo tocante nos historia comparti den Caribe.

Cineasta Ida Does a conta cu e documental a nace for di e investigacion di Joan Windzak tocante un fotografia di Affiba, saca na Paramaribo na 1896. Affiba a nace den sclavitud, tabata mama di diesun yiu y a biba mas cu un siglo. A traves di documentonan di archivo, historianan familiar y contribucionnan di descendientenan, e pelicula ta reconstrui e bida di e muhe tras di e fotografia.

Pa e cineasta, conta e historianan aki ta un acto di reconocimento na personanan cu nan bida y contribucionnan a keda den sombra. Su trabou ta invita publico pa reflexiona riba ken ta conta nos historia, cua bosnan nos ta scucha y cua bosnan ainda no a haya espacio pa wordo scucha.

Durante su estadia na Aruba, Does lo bishita tambe dos scol pa comparti su experiencia como cineasta y escritora, incluyendo su novela Virginia. Cu e encuentronan aki, e cineasta kier inspira hobennan pa explora historia, imaginacion y e poder di conta cuenta.

Como ultimo orador, Sr. Mirtho Lacle, gestor cultural, a destaca con un fotografia por habri caminda pa un documental cu ta rescata historia y bosnan di diferente generacion. El a describi Affiba como e relato di un muhe cu a nace den sclavitud, a biba den libertad y a enfrenta inhusticia cu determinacion y resiliencia.

Lacle a pone enfasis riba e contraste entre papia y keda den silencio. Den su reflexion, el a destaca cu Affiba a laga su bos resona y a transmiti su forsa na diferente generacion. Su mensahe ta transcende tempo y frontera, conectando pasado, presente y futuro.

El a invita comunidad pa sigui rescata e bosnan di nos ancestronan y fortalece consciencia humano contra inhusticia, pa medio di enseñansa y educacion.

Proyeccionnan di documental “Affiba”

E proyeccion di diabierna 6 di november 2026 ta destina exclusivamente pa invitadonan.

Publico general ta cordialmente invita pa e proyeccionnan di diasabra 7 y diadomingo 8 di november 2026, na Principal Theater, San Nicolas.

Entrada ta Afl. 5 pa persona.